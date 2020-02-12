ВДНХ и Ботанический сад РАН запустят совместные экскурсии и лекции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ВДНХ и Ботанический сад РАН имени Цицина создадут общий информационный центр в главном лабораторном комплексе сада, сообщает пресс-служба выставки.

Они вошли в единый парк Москвы. Вместе ВДНХ и Ботанический сад запустят экскурсии, кросс-лекции и мастер-классы, проведут благотворительные акции и создадут объединенный календарь цветения.

Торжественная церемония подписания документа состоялась на территории Главного ботанического сада РАН. ВДНХ представлял генеральный директор Сергей Шогуров, Ботанический сад – директор Владимир Упелниек.

Шогуров подчеркнул, что соглашение поможет заложить фундамент будущего развития. По его словам, Ботанический сад и ВДНХ – это одна большая территория, нуждающаяся в специализированных решениях.

"Сегодня у нас важное историческое событие. Еще Цицин, первый директор ВВЦ (прежнее название ВДНХ) и основатель Ботанического сада, предполагал, что люди, посещающие ВДНХ, могли бы продолжить свою прогулку на территории Ботанического сада. Сейчас мы его мечту воплощаем в жизнь", – сказал Упелниек.

В ближайшее время на ВДНХ появится киоск, предлагающий посетителям ассортимент цветов из теплиц Ботанического сада. В середине апреля ожидается высадка деревьев на аллее Космонавтов с участием известных космонавтов и фонда поддержки и развития семей "Родная семья".

10 февраля в Доме культуры ВДНХ открылась лаборатория кинотеатрального искусства для детей и подростков. На новой площадке в течение месяца будут проходить еженедельные занятия по американскому методу обучения актерскому мастерству. Ребята будут работать под руководством профессионалов – в частности, художественным руководителем проекта выступает участница проекта "Голос" Юлия Пак.