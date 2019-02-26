В "Яндекс.Такси" и Uber произошел сбой

Фото: Александр Артеменков/ТАСС

Пользователи в соцсетях рассказали о сбое в работе сервисов "Яндекс.Такси" и Uber. В частности, при попытке вызвать такси появлялось уведомление с просьбой повторить действие позже.

Сбой продолжался от получаса до часа. В "Яндекс.Такси" подтвердили информацию пользователей, отметив, что проблемы в работе сервиса были вызваны техническими проблемами.

На данный момент оба сервиса работают в штатном режиме.

Ранее "Яндекс" убрал опцию отложенной подачи машины из-за введения новых правил парковки в центре Москвы. В компании объяснили, что водители могут бесплатно парковаться не более чем на пять минут.