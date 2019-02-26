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11:07

Власти Москвы отказали в строительстве офиса в Большом Саввинском переулке

город строительство

11:07

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Фото: depositphotos/aa-w

Власти Москвы отказали инвестору в строительстве бизнес-центра в Большом Саввинском переулке. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

"В намерения инвестора входило строительство по указанному адресу офисного здания. По итогам публичных слушаний, было принято решение об отказе во внесении изменений в ПЗЗ", – говорится в сообщении.

Сейчас по указанному адресу расположен магазин площадью 270 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на торги выставят шесть земельных участков для строительства. Соответствующее решение приняли на очередном заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК). На участке, который находится по адресу: город Зеленоград, промзона "Малино", пересечение проектируемого проезда № 65 и улицы Малинская, можно будет построить офисно-складской комплекс.

город строительство

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