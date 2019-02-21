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14:28

Шесть земельных участков будут выставлены на торги

город строительство

14:28

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На торги выставят шесть земельных участков для строительства. Соответствующее решение приняли на очередном заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), которое провел Сергей Собянин.

На участке, который находится по адресу: город Зеленоград, промзона "Малино", пересечение проектируемого проезда № 65 и улицы Малинская, можно будет построить офисно-складской комплекс.

Производственно-складской объект можно будет построить по адресу: улица Нарвская, владение 2А.

На торги также выставят участок для строительства производственной базы на улице Десантная.

Участок под строительство гаража с автосервисом будет выставлен по адресу: промзона "Солнечная", корпус 2, ЗАО.

Также на торги выставят участок под строительство торгово-бытового объекта по адресу: улица Авиаторов, рядом с владением 11, участок № 1. Под строительство спортивного комплекса с ледовой ареной и бассейном выставлен участок в микрорайоне Солнечный в городе Троицк.

Ранее столичные власти приняли решение выставить на торги шесть земельных участков в ТиНАО для индивидуального жилищного строительства. Участки находятся по нескольким адресам.

город строительство

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