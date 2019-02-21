Шесть земельных участков будут выставлены на торги

На торги выставят шесть земельных участков для строительства. Соответствующее решение приняли на очередном заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), которое провел Сергей Собянин.
На участке, который находится по адресу: город Зеленоград, промзона "Малино", пересечение проектируемого проезда № 65 и улицы Малинская, можно будет построить офисно-складской комплекс.
Производственно-складской объект можно будет построить по адресу: улица Нарвская, владение 2А.
На торги также выставят участок для строительства производственной базы на улице Десантная.
Участок под строительство гаража с автосервисом будет выставлен по адресу: промзона "Солнечная", корпус 2, ЗАО.
Также на торги выставят участок под строительство торгово-бытового объекта по адресу: улица Авиаторов, рядом с владением 11, участок № 1. Под строительство спортивного комплекса с ледовой ареной и бассейном выставлен участок в микрорайоне Солнечный в городе Троицк.
Ранее столичные власти приняли решение выставить на торги шесть земельных участков в ТиНАО для индивидуального жилищного строительства. Участки находятся по нескольким адресам.
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