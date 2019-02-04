Москва выставит на торги шесть участков в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Столичные власти приняли решение выставить на торги шесть земельных участков в ТиНАО для индивидуального жилищного строительства. Об этом говорится на сайте комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая Сергеем Собяниным, согласилась с выставлением на торги шести земельных участков в ТиНАО для индивидуального жилищного строительства", – говорится в сообщении.
Участки находятся по нескольким адресам: поселение Марушкинское, деревня Марушкино, улица Полевая, владение 14В; поселение Сосенское, деревня Зименки, владение 57А; поселение Кленовское, село Сальково, владение 103; поселение Роговское, деревня Ильино, владение 2В; поселение Роговское, деревня Тетеринки, владение 62; поселение Вороновское, поселок ЛМС, микрорайон Приозерный, владение 4.
Ранее сообщалось, власти Москвы приняли решение выставить на торги пять земельных участков для строительства. Речь идет о территориях в ВАО, ТиНАО, СЗАО и ЮАО.
На Большой Косинской улице построят торгово-бытовой объект, площадь составит 1,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, на Воронежской улице планируют возвести объект бытового обслуживания, который займет 5,3 тысячи квадратных метров.
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