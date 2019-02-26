В ландшафтном парке "Остров мечты" пересадят деревья

Фото: представлено пресс-службой парка "Остров Мечты"
Более 200 деревьев пересадят в ландшафтном парке "Остров мечты", чтобы уберечь их от вырубки. Это позволит сохранить экосистему Нагатинской поймы. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе парка.
Работы по "переселению" деревьев на новые места будут проходить с конца февраля до середины марта. Специалистам по озеленению предстоит пересадить более 200 деревьев хвойных и лиственных пород в возрасте от 25 до 45 лет. В их числе – ели, лиственницы, липы, березы, а также клены и рябины. Все они были высажены еще во времена благоустройства бывшего парка имени 60-летия Октября, который позже забросили.
По словам экспертов, чтобы прижиться на новом месте, крупному растению необходимо большое количество корней. По этой причине деревья будут пересаживать вместе с комом земли, сохранив в целости основную корневую массу. Уточняется, что формирование и сохранение такого защитного кома у деревьев высотой более пяти метров возможно лишь при минусовых температурах, то есть в зимний период. Оптимальной для пересадки считается температура от -10 до 0 градусов, добавили специалисты.
Фото: представлено пресс-службой парка "Остров Мечты"
"Зимний сезон идеально подходит для работы с так называемыми крупномерами – большими, сформированными деревьями", – рассказал руководитель проекта по ландшафтному строительству "Остров мечты" Игорь Палагин. Он подчеркнул, что именно в холодное время года такие деревья находятся в состоянии покоя и все их жизненные процессы замедлены. "Посадка в этот период позволяет избежать шоковых последствий и улучшить приживаемость дерева", – пояснил эксперт.
Кроме того, чтобы деревья легче приживались, специалисты по озеленению планируют использовать стимуляторы роста и корнеобразования. Они также обработают кроны от возможных болезней и вредителей.
Концепция ландшафтного парка "Остров мечты" общей площадью 44 гектара была разработана при участии итальянского архитектурного бюро Land Milano. На территории парка обустроят спортивные и детские игровые площадки, беговые и велодорожки. Там также появятся экстрим-парк, открытый кинотеатр и искусственный водоем с фонтанами.
Ранее сообщалось, что "Остров мечты" планируют открыть осенью 2019 года. Всесезонный парк отдыха и развлечений создают в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Первым будет смонтирован один из самых зрелищных аттракционов – "Храм огня". Он представляет из себя гигантские качели, стилизованные под руины города южноамериканских индейцев.
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