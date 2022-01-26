Москва 24: Алексей Емельянов расскажет о реставрации Московского императорского почтамта

17:16
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
27 января состоится пресс-показ на Московском императорском почтамте. Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов и директор по редевелопменту "Почты России" Илья Кривогов расскажут о ходе реставрации здания, покажут уже готовые помещения и поделятся планом работ, которые еще предстоит выполнить.
В 1783 году в здании на Мясницкой улице открылся Московский почтамт. С 1782 по 1798 год должность почт-директора занимал Иван Пестель, отец декабриста Павла Пестеля. В квартире директора, располагавшейся при почтамте, и родился будущий декабрист. Здание многократно перестраивалось. Во второй половине XIX века по проекту архитектора Альберта Кавоса перестроили главное здание. Новые флигели, спроектированные Игнатием Залесским, были построены в начале ХХ века.
Смотрите прямую трансляцию 27 января в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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