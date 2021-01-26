Депутат МГД: парковочные места для резидентов – путь к более гибкой транспортной политике

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов считает, что система парковочных мест для резидентов делает транспортную политику в Москве более гибкой. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Он отметил, что еще недавно в городе было всего два сценария мобильности горожан – использование личного транспорта и общественного.
"Сейчас все более популярной становится мультимодальность. Это сценарий, при котором средства передвижения, включая метро, автобусы, прокатные автомобили и велосипеды, такси, выбираются горожанами в зависимости от конкретного маршрута и времени поездки", – объяснил депутат.
По его словам, это приводит к тому, что многие жители все реже используют личные автомобили. При этом машины все же нужны для поездок на дачу, путешествий и других целей. Значит, считает депутат, в Москве необходимо увеличивать количество парковок для малоиспользуемых автомобилей.
Именно система резидентной парковки сможет решить данную задачу.
"В этом интересы города совпадают с интересами автомобилистов, эпизодически использующих свои транспортные средства и нуждающихся в парковочных местах. Только с начала года в Дептранс поступило около 70 заявок на организацию новых резидентных парковок. Позитивным примером для многих стала ситуация в районе Патриарших прудов, где несколько парковочных зон были переведены из платных в режим "только для резидентов", – прокомментировал Щитов.
Он напомнил, что наличие соответствующего разрешения делает стоянку в ночное время для местных жителей бесплатной, а круглосуточная парковка обеспечивается абонементом стоимостью 3 тысячи рублей в год.
Парламентарий также рассказал, что большинство горожан, живущих в зоне действия платных парковок, выступают за организацию резидентных стоянок.
"О том же говорит и мировая практика: в большинстве мировых мегаполисов имеются парковочные места, закрытые для посторонних автомобилей и предназначенные только для местных. Организация резидентных парковок в Москве делает транспортную политику более гибкой", – уточнил парламентарий, заключив, что в городе идет процесс модернизации парковочного пространства на улично-дорожной сети.
Ранее сообщалось, что к концу 2021 года в Москве будет насчитываться 800 парковочных мест для резидентов. Оставить заявку можно по адресу resident@transport.mos.ru.
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