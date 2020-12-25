В Новый год фейерверки в Москве проведут на 11 площадках

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В Москве праздничные новогодние фейерверки планируется провести на 11 площадках, главный показ организуют на Большом Москворецком мосту, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы напомнили, что новогодние представления и массовые культурные мероприятия, посвященные Новому году, отменены из-за пандемии.

"Вместе с тем в рамках новогодней программы 1 января 2021 года состоятся фейерверочные показы, для проведения которых будет задействовано 11 площадок. Главный фейерверк состоится 1 января 2021 года в 00 часов, сразу после боя Кремлевских курантов на Большом Москворецком мосту", – сообщили департаменте.

Кроме того, фейерверки будут организованы в 01:00 на аллее Партизан на Поклонной горе, в Ново-Переделкине на берегу пруда недалеко от дома 18 по улице Федосьино, в Ховрине на территории парка Дружбы, на территории ВДНХ в саду имени Мичурина, в Измайлове на территории городка имени Баумана, в районе парка Печатники в акватории Москвы-реки напротив дома 41А по улице Гурьянова, в парке "Южное Бутово" по улице Кадырова, в ландшафтном парке "Митино" в районе ФОК "Аквамарин".

Также фейерверки пройдут в Зеленограде в районе дома 4с2 по Озерной аллее и в Троицке в районе дома 3 по улице Физической.

Сообщается, что обеспечивать порядок и безопасность при проведении фейерверков будут около 1100 сотрудников Росгвардии и полиции, а для обеспечения безопасности дорожного движения ограничат движение на Большом Москворецком мосту, улице Москворецкой, Москворецкой набережной, Раушской набережной, Кремлевской набережной, Софийской набережной, Озерной аллее, улице Федосьино, улице Кадырова, улице Физической и Центральной в городе Троицке.

Как сообщалось, в новогоднюю ночь рестораны работать не будут. До 15 января 2021 года в Москве действуют усиленные ограничения в связи с пандемией. В заведениях общепита (ресторанах, барах и кафе), а также в развлекательных заведениях (караоке-, боулинг-клубах и других) запрещено обслуживание посетителей с 23:00 вечера до 06:00 утра. Ограничения не распространяются на торговлю навынос и курьерскую доставку готовых блюд.