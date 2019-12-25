Завершена реставрация правого крыла здания МИД

20:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице завершились работы по комплексной реставрации правого крыла здания министерства иностранных дел, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Работы в здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения, длились около года. Специалисты привели в порядок фасады и исторические помещения, в том числе уникальный парадный вестибюль с мраморными колоннами и мраморную парадную лестницу.
В помещениях отреставрировали полы из натурального камня, каменные подоконники, круглые колонны из искусственного мрамора и капители колонн. Также восстановлены декор обрамления и откосы порталов из искусственного мрамора, люстры и бра, паркет и деревянная стойка гардероба.
Реставраторы воссоздали все утраченные исторические элементы, к примеру, металлические решетки, столярные заполнения и светильники тамбуров. Также разобраны все поздние лестничные марши, заново оштукатурены потолки, стены, откосы, дверные проемы и ниши.
Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов назвал реставрацию знаменитой московской высотки на Смоленской-Сенной площади многоэтапным длительным процессом, требующим особого внимания.
"В 2017 году исторический облик был возвращен большому участку центральной части здания, а также шпилю и балюстраде. А сейчас закончились масштабные работы по правому крылу памятника", – пояснил он.
По его словам, следующим этапом станет разработка проекта реставрации исторических помещений центральной части здания и боковых башен центральной части.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала о семье сапсанов, которые живут в домике, оборудованном в шпиле высотки МИД РФ в столице.
По ее словам, когда начались работы по реконструкции, инженеры обнаружили в шпиле семью сапсанов, а после того как шпиль был реконструирован, для них построили специальный домик.
Реставрация шпиля на здании министерства иностранных дел России длилась ровно год. За это время полностью демонтировали старую конструкцию высотой 56 метров и возвели новую, идентичную предыдущей, только более надежную и легкую.
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