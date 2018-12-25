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12:53

Парк в Сколково будет готов к Новому году

город парки досуг

12:53

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Фото: skolkovo-park.com

Центральный парк в Сколково успеют полностью подготовить до конца 2018 года. Детский и семейный парки уже полностью завершены. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, передает пресс-служба Москомархитектуры.

"Если мы говорим о том, зачем вообще в Сколково нужен парк, то, прежде всего, для того, чтобы увязать между собой все разнообразные архитектурные объекты, которые сейчас расположены независимо друг от друга, плюс к этому интегрировать Инновационный центр в окружающую среду. При этом сам парк отвечает духу Сколково – он предельно разнообразен, многофункционален и рассчитан на абсолютно разных посетителей", – сказал Кузнецов.

Концепцию парка разработал Хироки Мацууро, дизайн малых архитектурных форм – голландское бюро MASA architects. За разработку рабочей документации отвечала ландшафтная компания Arteza. При проектировании учитывалась связь с прилегающими территориями, возможность безопасного передвижения людей, включая маломобильных. Особое внимание было уделено выбору материалов: они повторяются и связывают парк в единое целое. На основном маршруте работает Wi-Fi, есть точки подзарядки для гаджетов.

Главным объектом Центрального парка будет большой пруд, вокруг которого сосредоточатся основные объекты и пространства для прогулок. Парк будет иметь велопешеходные дорожки и цветники.

Детский парк находится рядом с жилыми кварталами. Он будет состоять из различных развлекательных элементов. Семейный парк примыкает к кампусу. Он предназначен для прогулок и семейного отдыха: вдоль дорожек оформлены цветники, которые выводят на две площадки для тихого отдыха.

24 декабря после полугодовой реконструкции открылся парк "Россия – моя история".

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город парки досуг

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