Москва онлайн покажет шоу "Щелкунчик" на открытии катка на ВДНХ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

26 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть ледовое шоу "Щелкунчик" в честь открытия катка на ВДНХ. Также наш корреспондент расскажет о правилах посещения катка и пообщается с первыми посетителями.

Каток на ВДНХ будет работать до 27 февраля 2022 года. В будни он будет работать с 11:00 до 23:00, а в выходные и праздники – с 10:00 до 23:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00.

Гости смогут кататься по ледовым дорожкам от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие", вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Приобрести билеты можно на сайте ВДНХ.

Смотрите трансляцию 26 ноября в 17:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.