25 октября, 16:41События
Москва онлайн покажет промывку Триумфальной арки перед зимой
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
26 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как проходит промывка Триумфальной арки перед началом зимнего периода.
Подробнее о работе расскажет начальник смены участка ГБУ "Гормост" Василий Руснак.
Более 1,1 тысячи столичных памятников промоют в преддверии зимы. Данные мероприятия проводятся только при плюсовой температуре.
ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОНИМАНИЕ.
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