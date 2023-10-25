Москва онлайн покажет промывку Триумфальной арки перед зимой

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

26 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как проходит промывка Триумфальной арки перед началом зимнего периода.

Подробнее о работе расскажет начальник смены участка ГБУ "Гормост" Василий Руснак.

Более 1,1 тысячи столичных памятников промоют в преддверии зимы. Данные мероприятия проводятся только при плюсовой температуре.

ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОНИМАНИЕ.