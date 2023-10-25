Три новых подземных пешеходных перехода появятся в Северном Бутове

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Три новых подземных пешеходных перехода появится в Северном Бутове, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Один из них будет под Ратной улицей в районе дома 16, корпуса 3, другой – под улицей Поляны, в районе дома 23 на Старобитцевской улице. Эти сооружения придут на смену уже существующим переходам", – цитирует главу Депстроя портал мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что сейчас там специалисты осуществляют переукладку инженерных коммуникаций, строители приступили к разработке грунта.

Третий переход появится также под улицей Поляны рядом с подстанцией скорой медицинской помощи (владение 3а, строение 5). Благодаря этому пешеходам будет удобнее и безопаснее переходить дорогу между Битцевским лесом и жилой застройкой. Кроме того, у водителей появится бессветофорная дорога от МКАД до Южного Бутова.

Пешеходные переходы возводят в рамках проекта создания трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая станет альтернативой МКАД на юго-западе города, уточнил Загрутдинов. В общей сложности предполагается пять участков дороги. Сейчас открыто движение на трех, строительные мероприятия осуществляются еще на двух из них, заключил глава департамента.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов поделился, что на Нагатинской улице в Москве в 2023 году создали пять новых приподнятых трамвайных платформ. Вместе с этим специалисты отремонтировали еще девять таких платформ. Теперь там нет остановок с выходом на проезжую часть, отметил вице-мэр.

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