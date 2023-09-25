Путепроводы на Коммунарском шоссе начали оснащать инженерными системами

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Новомосковском административном округе Москвы в районе ТЦ МЕГА "Теплый стан" начали строительство двух путепроводов. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента строительства по столице Рафик Загрутдинов.

Как он утверждает, благодаря этому проекту появится возможность сделать удобный подъезд машин с дублера Калужского шоссе на территорию ТЦ.

"Начаты работы по оснащению инженерными системами двух путепроводов, строящихся на Коммунарском шоссе. Ведется устройство наружного освещения, противогололедной системы, системы оповещения и видеонаблюдения", – добавил Загрутдинов.

Для создания двух путепроводов (общая протяженность – 290 метров) организуют строительство 1,5 километра дорог, а также переделают инженерные коммуникации.

Исполняющий обязанности руководителя департамента добавил, что работы собираются закончить в следующем году. Сейчас же должны переделать инженерные коммуникации и благоустроить прилегающую территорию, а также построить третий съезд, проезд № 7041 и два путепровода.

Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили асфальтовое покрытие на Воробьевской набережной в Западном административном округе города. В течение текущего года работники комплекса заменят порядка 23 миллионов метров асфальта на крупных магистралях столицы, а также на улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.

Для замены дорожного покрытия используются только собственные асфальтобетонные смеси, производящиеся на 10 заводах. Предприятия в течение одного сезона выпускают более 2 миллионов тонн смеси.

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