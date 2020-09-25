Москвичей предупредили о заторах в пятницу вечером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На дорогах столицы в пятницу вечером могут образоваться дорожные заторы. Об этом водителей предупредили представители департамента транспорта Москвы.
"Пятничный час пик будет долгим и непростым – на западе Москвы уже начались ограничения из-за предстоящего закрытия метро, и многие сегодня выезжают на дачи", – сказали в Дептрансе города.
По данным ведомства, сложнее станет дорожная ситуация в центре и на вылетных магистралях в сторону Подмосковья. В связи с этим в департаменте посоветовали выезжать на автомобиле из города после 20 часов.
Уточняется, что на ситуацию влияют и дорожные работы. Они выполняются на внутренней стороне ТТК, Рижской эстакаде, ТТК, на Киевском путепроводе в обе стороны, на Волоколамском шоссе, 68-м километре МКАД, а также на проспекте Мира (на Северянинском путепроводе) и ряде других участков.
Ранее сообщалось, что на восьми перекрестках в Москве установили новые светофоры. У них появилась новая секция, которая разрешает одновременное движение пешеходов и выполняющих поворот водителей.
Новые светофоры установили на восьми перекрестках в Москве
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