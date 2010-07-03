Москвичи одобрили проекты трех железнодорожных переходов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Жители столицы на публичных слушаниях одобрили проекты планировок трех новых пешеходных переходов на Савеловском и Курском направлениях Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она отметила, что проекты разрабатываются в рамках развития московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) и будт закончены к концу года.

По словам чиновницы, один подземный переход пройдет через железнодорожные пути направления МЦД-1 "Одинцово-Лобня" вблизи дома 35Г по улице Яблочкова.

Второй переход запроектирован через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути Савеловского направления МЖД к улице Яблочкова, дом 49.

Третий – по направлению МЦД-2 "Нахабино-Подольск". Он запроектирован через Каспийскую улицу и железнодорожные пути Курского направления МЖД.

Княжевская добавила, что переходы запроектированы в наиболее травмоопасных местах массового прохода граждан через железную дорогу.

Ранее стало известно, что в столице с начала года уже открыто 12 пешеходных переходов, а до конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию еще семь.