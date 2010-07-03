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12:02

В столице построят еще семь пешеходных переходов до конца года

город строительство

12:02

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице до конца текущего года построят еще семь пешеходных переходов, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, благодаря новым внеуличным пешеходным переходам у москвичей появятся комфортные пешие маршруты через наиболее оживленные транспортные пути.

"С начала года в городе уже открыто 12 пешеходных переходов. До конца года планируется ввести еще семь", – приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Заммэра отметил, что за последние девять лет в столице введено более 220 внеуличных пешеходных переходов, что снизило аварийность на улицах города.

Хуснуллин подчеркнул, что самым ожидаемым является переход на улице Большой Академической.

"Переход находится на оживленной улице, а в непосредственной близости от него у жителей нет возможности перейти дорогу – им приходится делать 200-метровый крюк. Ввод перехода позволит решить эту проблему и повысить безопасность пешеходов", – пояснил заммэра.

Он уточнил, что переход оборудуют лифтами для удобства маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что новый пешеходный переход появится в столичном районе Аэропорт в рамках проекта Московских центральных диаметров. Разноуровневый пешеходный переход планируют обустроить в районе улицы Черняховского – на участке МЦД-2 между станциями Гражданская и Красный Балтиец. Он свяжет районы Аэропорт и Тимирязевский, где проживает свыше 160 тысяч человек.

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город строительство

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