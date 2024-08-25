Александр Семенников принял участие в спортивно-патриотическом фестивале "Пути поколений"

Фото: Ольга Нагорнова

В районе Северное Бутово в пойме реки Битца прошел спортивно-патриотический фестиваль "Пути поколений", организатором которого выступил "Международный университет психолого-педагогических инноваций".

Жители района получили возможностью проявить себя в самых разных конкурсах и состязаниях, а также перенять полезные навыки у профессиональных спасателей, врачей, спортсменов и военных.

"Фестиваль направлен на укрепление связи между поколениями и передачу традиций и опыта от старших к младшим. Такие мероприятия очень важны для патриотического воспитания молодежи", – подчеркнул во время церемонии открытия депутат Московской городской Думы Александр Семенников.

Москвичам приготовили обширную спортивно-игровую программу. Первое испытание, которое их ожидало – веревочная переправа через реку Битца. Перебравшись с берега на берег, участники фестиваля выходили на тропу радиста, где учились обращаться с рацией. Свои кондиции можно было проверить на сдаче нормативов по физподготовке.

Параллельно шли мастер-классы. Опытные бойцы демонстрировали приемы самообороны, сотрудники МЧС проводили тренировки по действиям при пожаре, а медики учили оказывать первую медицинскую помощь. Восстановить потраченные силы помогали солдатская каша и плов, которые готовились на полевой кухне.

Кроме того, была развернута выездная музейная выставка вооружений. Горожане смогли оценить арсенал современного пехотинца, включая гранатометы и пулеметы, а также примерить защитную амуницию – каски и различные виды бронежилетов. Завершился фестиваль концертом, в котором приняли участие ветеранов боевых действий, создавшие свои вокально-инструментальные ансамбли.

Ранее Семенников рассказывал, что в столичном районе Ясенево состоялась реконструкция Олимпийского забега. Тогда спортсмены пронесли по улицам факел, который передавали друг другу участники эстафеты в 1980 году.

