Фестиваль Afrofest состоится в московском парке "Кузьминки" 26 августа

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Международный фестиваль Afrofest пройдет в столичном парке "Кузьминки", посетители смогут ознакомиться с разными направлениями как современной, так и традиционной африканской музыки, танцами, искусством, кинематографом и модой. Мероприятие стартует 26 августа и будет идти с 12:00 до 22:00 в центре парка.

Отмечается, что фестиваль направлен на знакомство россиян с наследием африканских народов, обмен культурой и расширение деловых связей между странами.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, на мероприятии предусмотрено 9 площадок, на них выступят более 170 артистов, художников и дизайнеров, при этом фестиваль бесплатный и не требует предварительной регистрации.

В течение всего дня москвичи и гости столицы также смогут отправиться на национальную выставку Afrofest Expo, где посольства стран представят предметы, сделанные мастерами в традиционной стилистике и работы художников, демонстрирующие природу и древнюю культуру Африканского континента.

С 15:30 до 18:15 на главной сцене парка состоятся танцевальные мастер-классы, которые будут вести опытные преподаватели. Жители города обучатся танцам Гвинеи-Бисау, Кубы, Сенегала, Гвинеи и Кот-д’Ивуара.

С 19:30 до 21:30 пройдет концертная программа и показ мод. Дизайнеры из стран Африки смогли соединить современные тренды и национальные мотивы, а то, что у них вышло, они продемонстрируют в рамках показа.

Фестиваль завершится розыгрышем призов от партнеров и церемонией награждения самых активных участников. Подчеркивается, что для участия в этой части программы все, кто хочет получить приз, должны заранее зарегистрироваться.

Также в отдельном павильоне в течение всего дня будет работать выставка картин. Посетителей фестиваля в том числе ждут мастер-классы, на которых их научат играть на барабане татам.

Ранее сообщалось, что фестиваль искусств "Горький в Парке Горького", проходивший в Москве с 11 по 20 августа, посетили около 370 тысяч человек. В течение всего фестиваля гости смогли посетить свыше 150 мероприятий. В частности, для гостей были подготовлены концерты под открытым небом, спектакли, театральные лаборатории, цирковые представления и шоу на воде.



Фестиваль водных видов спорта "Открытая Вода" пройдет в Крылатском 27 августа