Виртуальный гид по Москве и России появился в "Зарядье"

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Фото: depositphotos/OlezzoSimona
В парке "Зарядье" появился виртуальный гид, который знакомит с российскими памятниками природы, истории и культуры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Широкоформатный медиаэкран высотой два метра и шириной более трех метров показывает видео в формате 360 градусов и трехмерные модели зданий. Причем зритель может самостоятельно управлять видеорядом: поворачивать картинку вправо, влево, вверх и вниз, разворачивать модели зданий вокруг своей оси.
Дотрагиваться до экрана не надо – встроенный экран считывает движения на расстоянии. Одно виртуальное путешествие длится от трех до пяти минут. Необычный гид будет бесплатным.
Такой необычный виртуальный гид будет работать в павильоне "Медиацентр". Подойти к нему можно в любой день недели с 10:00 до 21:00. В его памяти заложено более 30 знаковых памятников природы и архитектуры.
В пресс-службе парка рассказали, что благодаря формату 360 градусов зрители смогут ощутить атмосферу живописной Долины гейзеров или увидеть на близком расстоянии медведей, которые ловят рыбу в ледяной воде реки Камбальной в Камчатском крае.
Разработаны три тематических раздела: "Архитектурный калейдоскоп", "Историческая панорама" и "Видео 360 градусов". В первом можно увидеть объемные изображения храма Христа Спасителя, памятника Минину и Пожарскому, Государственного исторического музея, собора Василия Блаженного и других знаковых мест.
В разделе "Историческая панорама" представлены графические панорамы Большого Москворецкого моста, первой московской электростанции, высотки на Котельнической набережной. Дополнять панораму будут исторические справки о том, как менялась местность и сам памятник на протяжении времени.
В разделе "Видео 360 градусов" можно будет совершить виртуальный тур по самым отдаленным уголкам страны. В частности, в Долину гейзеров на Камчатке, подняться на Эльбрус, побывать на каньоне у реки Нерал в Красноярском крае и в деталях рассмотреть извержение вулкана Ключевская сопка.
Виртуальный гид представлен на трех языках: русском, английском и китайском. Также управление экраном доступно и маломобильным гражданам.
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