Фасад лютеранской часовни на Введенском кладбище отреставрируют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент культурного наследия города Москвы

Фасад часовни на Введенском кладбище столицы будет отреставрирован, специалисты расчистят стены, декор, цокольный этаж, после чего приступят к шпаклевке и окрашиванию. Об этом сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Часовня на Введенском кладбище – редкий для Москвы образец постройки, выполненной в традициях европейского лютеранства с использованием неоклассических форм стиля модерн. Комплексная реставрация здесь проводилась в 1990-е годы, и в настоящее время часовня в целом находится в удовлетворительном состоянии", – отметил он.

Емельянов добавил, что в связи с износом окрасочного слоя строения было принято решение провести штукатурно-окрасочные работы. Мосгорнаследие выдало соответствующее разрешение на проведение реставрации, так как часовня имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Отмечается, что часовня, находящаяся на Наличной улице, была построена в Москве в 1912 году по проекту столичного архитектора Владимира Рудановского.

Введенское кладбище основали в 1772 году по приказу Екатерины II. До 1917 года на его территории хоронили только католиков и лютеран. На кладбище находятся могилы повара Люсьена Оливье, немецкого доктора Федора Гааза и других известных исторических личностей.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что реставраторам удалось сохранить дом Гавриила Палибина, который располагается на улице Бурденко. По его словам, восстанавливать и обновлять в доме пришлось почти все: от подвала до мезонина и печных труб.

К работе были привлечены и представители волонтерского движения, они очистили наружные стены дома и выполнили грунтовку, добавил мэр.



"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация дома Палибина на улице Бурденко