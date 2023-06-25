Парк Горького в Москве временно закрыт для посещений

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городскихуличных мероприятий

Парк Горького в Москве временно закрыли для посетителей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителей общественного пространства.

"В данный момент парк временно закрыт", – говорится в сообщении.

Проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке имени Горького перенесли на неделю из-за введенного в столице режима контртеррористической операции. Все мероприятия запланировали на следующую субботу, 1 июля.



Выпускной должен был состояться в Парке Горького 24 июня. Для ребят составили масштабную программу. На праздник зарегистрировались рекордные 39 тысяч человек.

При этом в Санкт-Петербурге главный праздник для выпускников школ все же состоялся. "Алые Паруса" начались с концерта, на котором выступили знаменитые исполнители и артисты российской эстрады.