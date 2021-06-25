Фан-зона в "Лужниках" вновь открывается 26 июня для болельщиков с QR-кодами

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

С 26 июня фан-зона Евро-2020 в спорткомплексе "Лужники" возобновит работу. Попасть на нее смогут только болельщики с подтвержденным антиковидным статусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент спорта.

"С 26 июня зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу UEFA в "Лужниках" возобновит работу. С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Москве попасть в зону смогут только те болельщики, у которых есть защита от COVID-19", – говорится в сообщении.

Таким образом, попасть в фан-зону смогут только те, кто полностью прошел вакцинацию, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до посещения фан-зоны. Во всех случаях потребуется предоставить подтверждающий QR-код.

Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с участием более чем 500 человек одновременно. Данный запрет касается как событий на открытом воздухе, так и в помещениях.

Между тем фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.

