Два миллиона поездок совершили москвичи с начала работы велопроката

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи совершили два миллиона поездок на городских велосипедах за два месяца работы проката. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Это почти половина от всех поездок в прошлом сезоне – тогда столичным велопрокатом воспользовались более четырех миллионов раз. В среднем на одном велосипеде совершается 7,7 поездок в сутки", – сказал Ликсутов.

Он добавил, что велопрокат пользуется популярностью из-за добавления огромного количества новых станций. Ликсутов уточнил, что с начала работы проката велосипедов москвичи приобрели порядка 319 тысяч доступов, из низ более 37 тысяч сезонных. "Это на 20% больше, чем в 2018 году", – заключил заммэра.

Ранее был составлен рейтинг популярности станций велопроката в тех районах столицы, где они впервые появились в 2019 году. Лидером рейтинга стал пункт проката рядом с домом № 33 в Батайском проезде. Велосипедами этой станции активно пользуются жители Марьина.

Вторым по популярности стал велопрокат в районе Братеево. Он расположен у станции метро "Алма-Атинская". Этим пунктом, по данным дептранса, пользуются в среднем 35 раз в день.

В топ-3 также вошла станция проката по соседству со станцией метро "Верхние Лихоборы" в Западном Дегунине. Там велосипеды берут напрокат примерно 25 раз за день.

Взяв велосипед, москвичи могут доехать до дома, парка, до метро или Московского центрального кольца (МЦК). Велопрокат позволяет взять велосипед в одном месте и вернуть его в другом.

Чтобы воспользоваться городским велопрокатом, необходимо зарегистрироваться в системе. Сделать этот можно двумя способами – на сайте velobike.ru или с помощью мобильного приложения.

В этом году сезон велопроката открылся 20 апреля и продлится до 31 октября. Для горожан работают 530 пунктов проката с 5 120 велосипедами. Из них 100 станций и 1 тысяча велосипедов – новые в этом сезоне, причем 55 пунктов велопроката появились в районах, где их раньше не было.

