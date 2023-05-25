Москва онлайн покажет запуск огромного воздушного змея на фестивале "Пестрое небо"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

27 мая, в субботу, зрители Москвы онлайн увидят запуск самого большого в России воздушного змея, который состоится на XIX фестивале воздушных змеев "Пестрое небо" в музее-заповеднике "Царицыно".

Корреспондент Анна Луговская пообщается с гостями и узнает, как правильно запускать в небо змея.

По традиции посетители смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению змеев, увидеть бои на традиционных японских змеях роккаку, насладиться музыкой и сделать фотографии на фоне пестрого неба.

Смотрите прямую трансляцию 27 мая в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.