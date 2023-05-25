Москва онлайн покажет открытие фестиваля "Рыбная неделя"

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26 мая, в пятницу, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть открытие фестиваля "Рыбная неделя". Корреспондент Анна Луговская сделает обзор фестивальной площадки на Манежной площади, расскажет о самых интересных активностях, пообщается с участниками и гостями.

На фестивальных площадках города москвичи смогут попробовать оригинальные блюда из рыбы и морепродуктов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах и купить рыбу для домашнего стола. На "Рыбной неделе" будет представлена продукция из разных регионов России.

Фестиваль продлится до 4 июня.

Смотрите прямую трансляцию 26 мая в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.