Московский проект реконструкции порта в Бейруте занял 2-е место на конкурсе

Фото: Москомархитектура
Московский проект реконструкции бейрутского порта Beirut Living Port занял второе место в международном конкурсе, организованном учредителями премии Phoenix, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Проект разработали в научно-исследовательском и проектном институте градостроительного планирования Москвы.
По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, столичные архитекторы и проектировщики не раз доказывали, что являются специалистами высочайшего уровня.
"Московские проекты, такие как реконструкция стадиона "Лужники", парк "Зарядье", Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, получали высокие награды. Теперь внимания был удостоен зарубежный проект столичной команды. Это еще одно доказательство высокого профессионализма, ведь работать с зарубежными проектами порой еще сложнее из-за различия историко-культурных кодов", – сказал он.
Премию Phoenix учредила ассоциация IDAR-Jerusalem. В конкурсе принимали участие творческие команды из России, США, Палестины, Польши, Израиля, Италии, Саудовской Аравии, Нидерландов, Бахрейна, Португалии, Китая и Ливана. Первое место заняло палестинское бюро M.A.D Architects, а третье – итало-ливанский коллектив FAT Atelier.
Директор ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы" Дина Саттарова рассказала, что их главной задачей стало обновление бейрутского порта, который пострадал от взрыва в августе 2020 года.
Архитекторы выделили семь специфических зон, среди которых мемориальный парк, социальное жилье, многоуровневый контейнерный терминал и водоочистные сооружения. Таким образом, порт превращается в мультифункциональный хаб, отвечающий за международную торговлю и политику.
Проект учел все градостроительные особенности. Особое внимание специалисты уделили удобству передвижения пешеходов. Также специалисты поэтапно рассчитали реализацию проекта и сделали прогноз по затратам и окупаемости.
Ожидается, что проект поможет городу сформировать комплексное видение прибрежной территории. Он ориентирован на современность, но с сохранением традиций.
В грузовой части порта используют современные решения и технологии. На набережной планируется построить исследовательский центр водной экосистемы. Также проект предполагает использование солнечных батарей, снижение скорости катеров и утверждение регламента по бережному сбору устриц и ответственному рыболовству.
Ранее сообщалось, что в Брюсовом переулке в районе Тверской улицы отреставрируют Дом композиторов. Его построили в 1950 году, и до сих пор в нем ежегодно проходят концерты и фестивали.
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