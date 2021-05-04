Фасад дома работников водопроводной станции в Восточном отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Фасад кирпичного трехэтажного здания 1937 года постройки в Москве отремонтируют в этом году. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Объект располагается по адресу Главная улица, дом 4. Здание было построено для сотрудников Восточной водопроводной станции и Акуловского гидротехнического узла.
Уточняется, что каждое здание в среднем через четверть века необходимо ремонтировать. При этом при проведении работ в домах-памятниках специалистам необходимо балансировать между техническими требованиями к современным зданиям и сохранением уникальности объекта.
На объектах культурного наследия строители используют индивидуальные решения для ремонта.
"В программе капремонта больше 350 домов-памятников. Их ремонт накладывает особые обязательства, в том числе работу в соответствии с Федеральным законом № 73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", – поделились в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.
Ранее сообщалось, что фасад исторического здания на Чистопрудном бульваре капитально отремонтируют. Двухэтажное здание построено в 1917 году.
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