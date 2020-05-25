Московский международный фестиваль садов и цветов пройдет онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

IX Московский международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2020 впервые пройдет в онлайн-формате. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Известно, что данное мероприятие организуют при поддержке департамента природопользования и охраны окружающей среды, ГБУ "Мосприрода", а также Московской торгово-промышленной палаты. Присоединиться к нему можно будет с 26 июня. Так, участников ждут виртуальные стенды 300 ведущих компаний в сфере ландшафтного дизайна. Представят работы из 20 стран мир.

Все желающие смогут пообщаться с именитыми дизайнерами, архитекторами и флористами. Кроме того, нужно будет оценить работы, которые представят в рамках конкурсной программы.

При этом крупнейшее в РФ событие в области садово-паркового искусства в этом году посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В связи с чем темой конкурсной программы фестиваля будут "Сады мира".

Победителей фестиваля будет определять авторитетное международное жюри.

В 2020 году организаторы расширят образовательную часть фестиваля. Ожидаются форумы, вебинары, мастер-классы, прямые эфиры и другие события. Фестиваль продолжится по 5 июля. Его проводят в российской столице с 2012 года.

Международный фестиваль садов и цветов стартовал в прошлом году 10 июля. Местом проведения выбрали парк "Музеон".