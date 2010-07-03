В Бескудниковском районе больше всего обращений на докупку площадей по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Бескудниковский район Москвы лидирует по числу обращений на докупку площадей по программе реновации. Об этом сообщил департамент градостроительной политики и его глава Сергей Левкин.
"Бескудниковский район лидирует по количеству обращений, поступивших в Московский фонд реновации жилой застройки на докупку площадей в рамках программы реновации. Возможность улучшить свои жилищные условия рассматривают жители 61 квартиры, из которых 26 – уже полностью оформили все договорные отношения с Фондом", – сказал Левкин.
Более 70% готовы использовать собственные средства, остальные берут ипотеку. Глава департамента отметил, что сегодня в работе у Московского фонда реновации находится 122 заявления на докупку и заключены 217 договоров.
Также в московский топ-3 по районам, где переезжающие собираются расширить площадь квартиры за доплату при реновации, вошли Академический район и Проспект Вернадского. Левкин напомнил, что всем участникам программы реновации, которые хотят получить квартиру большей площади с доплатой, гарантируется 10%-ная скидка.
Ранее сообщалось, что в Бабушкинском районе Москвы более 90% жителей пяти многоквартирных домов, переселяющихся по программе реновации, получили новые квартиры.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включены 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек получат современные квартиры в новостройках с тем же числом комнат.
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