К 2021 году в Москве отремонтируют 170 школ искусств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

170 столичных школ искусств планируется отреставрировать к 2021 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента культуры Александра Кибовского.

По его словам, также будет закуплено 35 тысяч комплектов специальной мебели и 15 тысяч музыкальных инструментов. На обновление школ искусств из городского бюджета выделено около 11 миллиардов рублей.

"Хотелось бы, чтобы в других регионах было такое же внимание к творческому образованию", – подчеркнул Кибовский.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ремонт пройдет в рамках программы "Искусство – детям" и займет два-три года. Мэр отметил, что в 2018 году было отремонтировано 60 школ.