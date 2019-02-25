Дом на улице Долгопрудной готов встретить новоселов по программе реновации

На севере столицы для переезда по программе реновации подготовлен новый дом. Новостройка расположена на улице Долгопрудная, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.
"Смотровые ордера получают жители дома, проживающие по адресу: ул. Долгопрудная, дом 10, который находится в паре сотен метров от новостройки. В расселяемом доме насчитывается 75 квартир", – сообщил руководитель департамента Сергей Левкин.
Здание состоит из трех секций. Внутренняя отделка помещений сделана по стандартам программы. Во дворе организована детская площадка, проведено благоустройство.
В Дмитровском районе в программу реновации включено 55 домов, утверждены четыре стартовые площадки. Всего в САО в программу реновации включены 514 домов.
Ранее сообщалось, что участники программы реновации смогут получить помощь города при переезде на новую квартиру. Для помощи предоставят бригаду грузчиков и – при необходимости – транспорт. Чтобы переехать с помощью города, нужно подать заявку в Центре информирования по переселению. Он находится в том же доме, куда участнику программы предстоит расселиться, – или по соседству с ним.
Строительство домов по программе реновации
Программа реновации жилья в Москве утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир (5 тысяч домов) и строительство за счет города не менее 30 миллионов квадратных метров нового жилья. Участники программы переедут в квартиры с отделкой комфорткласса, полностью готовые для жизни. Причем новое жилье находится недалеко от старых пятиэтажек, а это значит, что людям доступны те же социальные и бытовые учреждения, что и раньше.
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