Москва 24: как избавить город от самостроя

Фото: Москва 24/Александр Авилов

26 января в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Борьба с самостроем. Госинспекция по недвижимости: итоги работы в 2020 году".

Как за год изменилась профилактика нарушений в сфере использования объектов недвижимости? Какие нелегальные постройки удалось обнаружить в городе? Чем опасен самострой? На эти и другие вопросы ответит начальник государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислав Овчинский.

Смотрите прямую трансляцию 26 января в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по уважительным причинам, благодарим за понимание.