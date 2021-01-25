На Рязанском проспекте построят школу на 550 учеников

12:58
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Москомархитектура согласовала проект строительства школы на 550 человек на Рязанском проспекте. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
"Ее украсят фактурные фасады, выполненные художественной штукатуркой", – приводит Москомархитектура заявление главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
Четырехэтажное здание будет расположено по адресу Рязанский проспект, владение 6А. Его площадь составит примерно 3 тысячи квадратных метров.
"Несмотря на простую прямоугольную форму, здание будет иметь интересный архитектурный облик за счет фасадов с различной фактурой. В качестве материала решено использовать художественную штукатурку белого цвета", – поделился Сергей Кузнецов.
Главный архитектор города обратил внимание, что благодаря большому количеству окон у школы внутрь будет поступать много солнечного света. Он добавил, что, по словам Сергея Собянина, в ближайшие три года будет построено более 90 детских садов и школ.
Прилегающая территория школы будет отведена под зону отдыха. Там высадят цветы и кустарники, возведут площадки для занятий спортом и гимнастикой, волейболом, баскетболом и мини-футболом. Появятся отдельные зоны под сдачу нормативов ГТО. Помимо этого, будут созданы собственный небольшой плодовый сад, теплицы и иные пространства. Возведение школы запланировано по проекту ЖК "Кварталы 21/19".
Ранее сообщалось, что новую школу в Левобережном откроют в 2021 году. Помещения будут приспособлены в том числе для учеников с ограниченными возможностями.
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