На Рязанском проспекте построят школу на 550 учеников

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Москомархитектура согласовала проект строительства школы на 550 человек на Рязанском проспекте. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Ее украсят фактурные фасады, выполненные художественной штукатуркой", – приводит Москомархитектура заявление главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Четырехэтажное здание будет расположено по адресу Рязанский проспект, владение 6А. Его площадь составит примерно 3 тысячи квадратных метров.

"Несмотря на простую прямоугольную форму, здание будет иметь интересный архитектурный облик за счет фасадов с различной фактурой. В качестве материала решено использовать художественную штукатурку белого цвета", – поделился Сергей Кузнецов.

Главный архитектор города обратил внимание, что благодаря большому количеству окон у школы внутрь будет поступать много солнечного света. Он добавил, что, по словам Сергея Собянина, в ближайшие три года будет построено более 90 детских садов и школ.

Прилегающая территория школы будет отведена под зону отдыха. Там высадят цветы и кустарники, возведут площадки для занятий спортом и гимнастикой, волейболом, баскетболом и мини-футболом. Появятся отдельные зоны под сдачу нормативов ГТО. Помимо этого, будут созданы собственный небольшой плодовый сад, теплицы и иные пространства. Возведение школы запланировано по проекту ЖК "Кварталы 21/19".

Ранее сообщалось, что новую школу в Левобережном откроют в 2021 году. Помещения будут приспособлены в том числе для учеников с ограниченными возможностями.