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11:26

Дом героев "Служебного романа" стал памятником

город культура

11:26

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бывший доходный дом Алексея Хомякова в центре столицы отнесен к объектам культурного наследия регионального значения. Здание известно своей историей, уникальной архитектурой, а также тем, что там проходили съемки советского фильма "Служебный роман", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Здание построено на рубеже XIX-XX столетий по проекту Иванова-Шица и Геппенера в стиле модерн. Главная особенность строения – граненый эркер с балконом в резном каменном ограждении. Главные фасады дома, выходящие на улицы Петровку и Кузнецкий Мост, выполнены из камня и штукатурки и отделаны рустом. Внутри сохранились лестницы с ажурными металлическими ограждениями и деревянными поручнями.

"Именно в этом здании находилось статистическое учреждение, где работали герои фильма Эльдара Рязанова "Служебный роман" — Калугина, Новосельцев и другие. Интересно, что в действительности такого учреждения здесь никогда не было", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, в разные годы в здании располагались отдел здравоохранения, министерство речного флота СССР, Наркомвод СССР, агентство морского и речного флота. Кроме того, в доходном доме жили: оперный певец Н.А. Шевелев, артисты МХАТ Л.М. Леонидов и М.П. Болдуман, исследователь, геолог и географ В.А. Обручев.

Как добавляется в материалах, шестиэтажное здание доходного дома Хомякова является важной частью исторической застройки улиц Петровка и Кузнецкий мост. Теперь владельцам и арендаторам здания запрещено нарушать исторический облик, а любой ремонт или реставрация должны вестись под контролем специалистов.

город культура

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