Памятник Склифосовскому откроют в столице

Памятник российскому хирургу и ученому Николаю Склифосовскому появится в столице в октябре 2018 года, заявил ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко.

Он рассказал, что 25 января начался новый проект "Пироги на Пироговской" в честь 260-летия университета. В течение года в рамках проекта будут добавляться новые мероприятия, а закончится он установкой памятника, сообщает Агентство "Москва".

В 2016 году по инициативе ассоциации выпускников Первого МГМУ имени Сеченова и при активном участии подписчиков официальных сообществ вуза в соцсетях проходил открытый отбор эскизов и макетов памятника. Подписчики определили финалистов. Экспертное жюри утвердило финальную визуализацию будущего памятника, представленную скульптором Салаватом Щербаковым.

25 января по случаю Татьяниного дня студентов и приглашенных гостей в Первом МГМУ имени Сеченова угостят пирогами. В программе мероприятий также есть донорская акция, театрализованное представление, исторический квест, ток-шоу, интерактивные площадки.