В Первом МГМУ имени Сеченова студентов угостят пирогами в Татьянин день

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Студентов и приглашенных гостей в Первом МГМУ имени Сеченова угостят пирогами по случаю Татьяниного дня 25 января.

Университет отпразднует не только День российского студенчества, но начнет серию мероприятий в честь 260-летнего юбилея. Первым из них станут "Пироги на Пироговской". В программу включены донорская акция, театрализованное представление, исторический квест, ток-шоу, интерактивные площадки, сообщает Агентство "Москва".

В Татьянин день студентам столичных вузов будет доступно бесплатное посещение Московского зоопарка. Бесплатным также станет вход на катки в 16 парках города. Для бесплатного прохода нужно будет предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий личность.