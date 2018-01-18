В Татьянин день студенты смогут посетить Московский зоопарк бесплатно

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
В Татьянин день студенты столичных вузов смогут посетить Московский зоопарк бесплатно.
"25 января, в Татьянин день, студенты столичных ВУЗов смогут посетить Московский зоопарк бесплатно. Для этого им надо будет предъявить студенческий билет. Также студенты смогут принять участие в квесте "Универский квест" по территории зоопарка", – рассказали Агентству "Москва" в зоопарке.
Квест начнется в 13:00. В 12:45 команды получат задания и маршрут квеста. Для его прохождения у участников будет всего полчаса. В 13:30 в Галерее зоопарка соревнование завершится. После чего состоится подведение итогов и объявление победителей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: