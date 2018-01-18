В Татьянин день студенты смогут посетить Московский зоопарк бесплатно

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Татьянин день студенты столичных вузов смогут посетить Московский зоопарк бесплатно.

"25 января, в Татьянин день, студенты столичных ВУЗов смогут посетить Московский зоопарк бесплатно. Для этого им надо будет предъявить студенческий билет. Также студенты смогут принять участие в квесте "Универский квест" по территории зоопарка", – рассказали Агентству "Москва" в зоопарке.

Квест начнется в 13:00. В 12:45 команды получат задания и маршрут квеста. Для его прохождения у участников будет всего полчаса. В 13:30 в Галерее зоопарка соревнование завершится. После чего состоится подведение итогов и объявление победителей.