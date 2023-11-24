Москва онлайн покажет, как работают городские службы в условиях снегопада



25 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как коммунальные службы устраняют последствия снегопада.

Городские службы работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется уборке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, а также другим объектам транспортной и социальной инфраструктуры.

Смотрите прямую трансляцию 25 ноября в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.