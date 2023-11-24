Москва онлайн покажет выступление детского хора в честь Дня матери

Фото: vk.com/preobrageniye

26 ноября зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят выступление детской хоровой студии "Преображение" на станции метро "Курская", приуроченное ко Дню матери.

Детский хор исполнит "Праздник бабушек и мам", "Мы желаем вам добра", "Далеко от мамы" и другие известные песни.

Смотрите прямую трансляцию 26 ноября в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.