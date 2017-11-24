В Москве появится еще один кинотеатр-корабль

24 ноября, 09:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Проект реконструкции кинотеатра "Волга" утвердили в Москомархитектуре. Завершить работы планируется к середине 2019 года, здание превратят в современный культурный центр с кинозалом, выставочными зонами и кафе.
Ветхий кинотеатр расположен по адресу: Дмитровское шоссе, дом 133, корпус 1. Площадь обновленного здания составит свыше восьми тысяч квадратных метров.
"После реконструкции кинотеатр "Волга" будет похож на большой стеклянный корабль. Фасад строения украсят прозрачные витражи, а вход напомнит нос судна, – цитирует главного архитектора столицы Сергея Кузнецова портал мэра и правительства Москвы. – Вечерами на фасаде будет зажигаться подсветка. "Волга" станет новым центром притяжения жителей близлежащих районов".
В столице уже реконструируют три кинотеатра по аналогичным проектам. В стеклянные корабли превратят "Первомайский" в Измайлово, "Киргизию" в Новогиреево и "Аврору" в Теплом Стане.
Основой решения стала концепция, разработанная британским архитектурным бюро Аманды Ливит – автора знаменитого Музея искусства, архитектуры и технологии в Лиссабоне.
Кроме того, в Москомархитектуре утвердили проект реконструкции кинотеатра "Экран" по адресу: Новочеркасский бульвар, дом 21а. Его площадь составит около девяти тысяч квадратных метров. Кафе и рестораны займут первый этаж культурного центра, а кинозал и фуд-корты – второй.
Ранее сообщалось, что еще один современный досуговый центр откроют на месте кинотеатра "Таджикистан". Там не будет кинозалов, вместо этого появится концертный зал, выставочные пространства и помещения для различных кружков и секций.
В столице проходит масштабная реконструкция зданий старых кинотеатров. Их превращают в современные культурные центры, с сохранением основной функции. Все кинотеатры планируется оборудовать бесплатным Wi-Fi.
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