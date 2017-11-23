Досуговый центр на месте кинотеатра "Таджикистан" отделают панелями под мрамор

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фасады культурно-досугового центра на месте снесенного кинотеатра "Таджикистан" отделают панелями под черный мрамор. Здание построят в районе Строгино по адресу: улица Маршала Катукова, дом 8. Объект сдадут в эксплуатацию в 2018 году.

"В настоящее время идет возведение конструктива здания. Новое здание сохранит привычный для жителей района образ старого кинотеатра - фасадные конструкции будут выполнены панелями с отделкой под дерево (белая сосна и темный орех) и черный мрамор", – цитирует пресс-служба департамента строительства руководителя ведомства Андрея Бочкарева.

Здание будет двухэтажным, его разделят на клубную и зрелищную зоны. У каждой будет самостоятельный вход, а свяжут их через экспозиционную зону. Общая площадь досугового центра составит порядка шести тысяч квадратных метров, сообщает Агентство "Москва".

В помещениях для зрелищных мероприятий разместится концертный зал на 510 мест с галереями, которые могут трансформироваться в сценическое пространство. При этом запланирована соединенная с основным комплексом летняя эстрада для представлений на открытом воздухе. К залу примыкают помещения кассового вестибюля с отдельным входом, администрация и кафе с летней верандой. В заведение будет вести отдельный вход.

В клубной зоне посетители найдут гардероб, экспозиционно-рекреационное пространство, библиотеки и помещения для различных секций: танцев, хореографии младших групп, робототехники, живописи и других видов образовательного досуга. Помимо этого, в клубной зоне запроектированы кабинеты для преподавателей и руководителей студий, кладовые помещения и зоны ожидания. Открытый балкон библиотеки можно будет использовать в летнее время. Обе части здания соединит "городская гостиная" – 80-метровая крытая улица. Ее направление совпадает с привычным для жителей района маршрутом от метро к домам и зоне отдыха у реки.

В столице проходит масштабная реконструкция зданий старых кинотеатров. Их превращают в современные культурные центры, с сохранением основной функции. Все кинотеатры планируется оборудовать бесплатным Wi-Fi.