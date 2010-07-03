Масштабный флешмоб проходит на проспекте Сахарова в честь Дня российского флага

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Флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь Дня российского триколора проходит на проспекте Академика Сахарова в субботу, передает телеканал Москва 24.
Участники акции развернули полотно из 2 тысяч флагов российских городов и общественных организаций. На получившемся полотне читается слово "Россия", сложенное из цветов триколора.
После этого участники флешмоба развернули флаг России из бело-сине-красных полотен.
Участие в акции принимают более 1 тысячи человек. Организаторами флешмоба являются волонтеры Москвы, "Молодой гвардии" и других молодежных общественных организаций.
В эти выходные столице проходят торжества в честь Дня российского флага. В 14:00 на проспекте Сахарова начнется митинг-концерт в честь праздника, в котором примут участие звезды российской эстрады. На сцене выступят Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр", Натан и другие. Также концерт посетят известные спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые и общественные деятели, в том числе экипаж экстренно севшего в подмосковном поле самолета А321.
Ранее Сергей Собянин поздравил россиян с Днем Государственного флага. "С триколором россияне покоряли моря, сражались за Родину, брали новые высоты в спорте, гордились страной. Это символ славы и память о великих событиях", – отметил мэр Москвы.
В этом году Государственному флагу России исполняется 350 лет. В 1668 году в деревне Дединово Луховицкого района построили, а через год спустили на воду первый русский военный корабль "Орел". По мнению многих историков и краеведов, именно на его борту был впервые поднят российский государственный флаг.
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