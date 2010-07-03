Москвичам расскажут, где в столице обитают краснокнижные стрекозы

Специалисты Минприроды расскажут горожанам о редких видах краснокнижных стрекоз, которые обитают в столице. Экологическая программа Dragonfly пройдет в Измайловском парке 9 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Лекция о редких стрекозах начнется в полдень и продлится около двух часов. Всех желающих пригласили собраться на площадке "У тайного холма", которая расположена рядом со входом в Измайловский парк со стороны 5-й Парковой улицы. После лекции можно будет задать вопросы специалистам, научиться делать летающие модели стрекоз, а также поделиться своим опытом наблюдений за стрекозами и другими насекомыми.

Как отметили в Мосприроде, стрекозы – одни из самых древних насекомых на Земле, причем за миллионы лет они практически не изменились. "Эта лекция рассчитана на людей разных возрастов, интересно будет посетить ее всей семьей", – подчеркнули эксперты.

По их словам, при всей своей легкости и изяществе. стрекоза известна как безжалостный охотник. Ее атаки губительны для добычи в 95% случаев, пояснили энтомологи.

Специалисты расскажут, чем питаются стрекозы, как устроены их глаза и крылья. Особое внимание во время лекции уделят редким видам стрекоз. В их числе – красотка блестящая, коромысло зеленое, дозорщик-император, пьемонтская стрекоза. Отмечается, что всех их можно увидеть и даже сфотографировать в парках и скверах столицы.

Кроме того, на площадке Dragonfly любители природы смогут смастерить и отправить в полет воздушного змея-стрекозу. Необходимые материалы выдадут на месте.

Ранее сообщалось, что в столице места обитания соловьев нанесли на специальную интерактивную карту. Как выяснили специалисты Мосприроды в ходе акции по учету певчих птиц, таких мест в городе – более 400, включая 160 новых точек. В частности, сладкоголосых пернатых впервые заметили в центре столицы – в районах Арбат, Якиманка, Хамовники и Тверской. Численность соловьев выросла с появлением новых парков и скверов, а также благодаря высадке цветов, деревьев и кустарников.