Более 3,4 млн проблем помог решить портал "Наш город"

Более трех миллионов обращений граждан поступило на столичный портал "Наш город" с момента его запуска в 2011 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что часть проблем, о которых сообщили пользователи портала, были решены благодаря краудсорсинг-проектам.
"На портале дважды собирали идеи по улучшению работы. Участники последнего краудсорсинг-проекта протестировали новую версию "Нашего города", предложили более 3900 идей по улучшению функционала и интерфейса портала и мобильного приложения, а также новые проблемные темы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря краудсорсинг-проектам был улучшен не только функционал портала, но и создано порядка 70 новых тем, с помощью которых были решены более 600 тысяч городских проблем.
Самыми популярными темами из тех, что появились на портале, стали: "Неудовлетворительное техническое/санитарное состояние", "Повреждение элементов: продухи, отмостки, фундамент, пол, стены, водостоки", "Поврежденные / неправильно установленные дорожные знаки". Москвичам, обратившимся на портал "Наш город", помогли решить более 50 тысяч подобных проблем.
Ранее на портале вновь открылись весенне-летние темы. Москвичи могут сообщить о неправильном уходе за деревьями во дворах и в парках, о вытоптанном газоне и других проблемах. В частности, в разделе "Моя дорога" можно оставить жалобу на стертую дорожную разметку.
Портал "Наш город" создали в 2011 году по инициативе Сергея Собянина. Пользователи могут контролировать своевременность и качество работ по ремонту, благоустройству и обслуживанию объектов городского хозяйства, сообщать о нарушениях и оценивать работу госучреждений.
Также жители города контролируют работу метро, чистоту и порядок во дворах и городских парках, на стройплощадках и в общественном транспорте, следят за работой поликлиник и ценами в аптеках.
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