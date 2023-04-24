Регистрация на участие в программе "Твой старт в туризме" началась в Москве

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Регистрация на участие в молодежной программе "Твой старт в туризме" началась в Москве. Прием заявок продлится до 23 мая, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в рамках программы студенты профильных высших образовательных учреждений и колледжей в формате интенсива будут работать с наставниками и потенциальными работодателями. Участники на практике познакомятся с особенностями профессий в туристической сферы.

"Участников интенсива ждут вебинары с ведущими представителями сферы гостеприимства, занятия с наставниками, экскурсии и практика. Тех, кто покажет лучшие результаты, пригласят на стажировку в туристические компании, отели, экскурсионные бюро, музеи и парки Москвы", – поделилась Сергунина.

Программа состоит из двух блоков. На старте участникам предоставят информацию о тех или иных направлениях в области путешествий и гостеприимства, а также о необходимых для работы навыках. После этого им предложат выбрать специализацию и детальнее изучить ее особенности.

Так, участники смогут выбрать "Отельный бизнес", "Туроператорская деятельность", "MICE-сегмент", "Экскурсионная работа", "Собственный бизнес". В общей сложности программа предполагает свыше 30 вебинаров и 10 экскурсий. Сам курс рассчитан на пять-шесть месяцев. Первый поток начнет обучение в конце мая, а осенью они пройдут стажировки.

Ранее Сергунина рассказала, что специалисты модернизировали мобильное приложение интерактивного онлайн-гида "Узнай Москву". По ее словам, обновление затронуло интерфейс, системы поиска контента и аудиогида.

