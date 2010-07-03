В столичных дворах оборудуют площадки для выгула собак

Фото: Моя улица

Площадки для выгула собак организуют во дворах в рамках программы "Мой район", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что на территории площадок установят экоурны. При этом Бирюков посетовал, что не все владельцы охотно идут на эти площадки.

Ранее Бирюков рассказал, что Школьную улицу в Таганском районе сделают полностью пешеходной. Власти официально ограничат на ней движение автомобилей.