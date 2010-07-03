В Москве станет больше музеев под открытым небом

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В столице продолжится работа по созданию музеев под открытым небом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что за прошлый год в Москве было организовано 12 таких музеев.

"Чего стоит одна Хохловская площадь, сейчас это излюбленное место отдыха москвичей и туристов. Прежде чем строители приступают к работе, мы работаем совместно с археологами. Эта работа будет продолжаться, будет сопровождаться департаментом культурного наследия Москвы", – сказал Бирюков, передает Агентство "Москва".

Он также напомнил, что скоро на ВДНХ можно будет увидеть отреставрированные фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

5 апреля начался сезон прогулок по археологическим музеям под открытым небом. Чтобы посетить такой музей, не нужен билет, можно просто прогуляться по историческому центру Москвы.

Например, на Петровке на территории Высокопетровского монастыря под стеклом находится фрагмент подземной части Нарышкинских палат XVII века. В парке "Зарядье" можно увидеть бойницу нижнего боя XVI века.

В одной из арок Китайгородской стены в Китайгородском проезде под стеклом находится тайная комната XVI века. Благодаря ей защитники Москвы могли подслушивать неприятеля по ту сторону крепости.