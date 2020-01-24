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Город

14:42

В Москве появились дорожные знаки "Осторожно! Люди со смартфонами"

город транспорт

Фото: Агентство "Москва"

Дорожные знаки "Осторожно! Люди со смартфонами" появились на территории ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании PPF Real Estate Russia.

Знаки установили рядом с офисным центром в районе станции метро "Румянцево". В компании, которой принадлежит бизнес-центр, объяснили, что предупреждающие знаки призваны повысить безопасность посетителей и сотрудников здания.

"Сейчас смартфоны часто используются прямо на ходу, поэтому движение автомобилей ускользает из поля зрения. Администрация офисного парка приняла решение установить у пешеходных переходов информационные таблички, имитирующие дорожные знаки", – отметили в компании.

Ранее стало известно, что в России разработают приложение, которое будет предупреждать пешеходов о приближающемся автомобиле. Программа будет собирать информацию с "умных" светофоров и присылать оповещение в случае угрозы. Система будет учитывать погоду и скорость транспорта.

Разработчики приложения указывают, что большинство аварий происходит по вине пешеходов, которые переходят дорогу на красный, в наушниках или смотря в телефон.

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